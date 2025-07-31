Известна причина гибели пропавшей в мае тревел-блогерши Ханны Муди

Cудмедэксперты выяснили причину смерти известной американской тревел-блогерши Ханны Муди, чье тело нашли в конце мая возле одной из туристических троп в Аризоне. Девушка скончалась от перегрева.

Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа выяснило, что причиной смерти Муди стало «воздействие высокой температуры окружающей среды». Температура в те дни достигала 43 градуса по цельсию, пишет People.

Родные Ханны забили тревогу после того, как она два дня не выходила на связь. На следующий день ее нашли мертвой недалеко от начала тропы Гейтвэй в заповеднике Макдауэлл-Сонора. На теле не обнаружили каких-либо следов насилия.

Мать блогера Терри Муди ранее называла смерть дочери загадкой.

Девушка вела тревел-блог про пеший туризм и на религиозную тематику. На нее было подписано более 40 тысяч человек.

Ранее погиб во время съемок видеоклипа 30-летний польский рэпер Wadazii. Сообщается, что мужчина упал с большой высоты.