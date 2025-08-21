Известна дата прощания с режиссером документального кино Эллой Давлетшиной

22 августа в Новосибирске простятся с российским режиссером-документалистом, сценаристом Эллой Давлетшиной. Об этом сообщили в Музее документального кино «Сибирь на экране».

Церемония прощания с Эллой Давлетшиной пройдет 22 августа в Новосибирске по адресу: Гусинобродское шоссе 78. Траурная церемония будет длиться час — с 16.00 до 17.00.

Элла Давлетшина — автор различных документальных фильмов. За работу «Есть ли жизнь на Земле?» Давлетшина получила главную награду на кинофестивале в Венгрии, а с работой «Ноктюрн» одержала победу на фестивале в Италии.

Кинорежиссер ушла из жизни 20 августа после продолжительной болезни.

Ранее после борьбы с тяжелой болезнью умер грузинский музыкант Мамука Чарквиани, сын известного грузинского поэта и общественного деятеля Джансуга Чарквиани. Ему было 69 лет.