Известны дата и место прощания с умершей от рака актрисой из «Ментовских войн» Кузнецовой

Прощание с умершей от рака актрисой и оперной певицей Анной Кузнецовой состоится 17 августа в Санкт-Петербурге.

Траурная церемония пройдет в воскресенье в 13:00 в церкви Сретения Господня, сообщает 78.ru.

Остальные детали похорон не уточняются.

Анна Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. Окончила Российский государственный институт сценических искусств в Петербурге. Работала в «Таком театре», детском музыкальном театре «Зазеркалье» и Санкт-Петербургском музыкальном театре драмы и комедии.

Впервые появилась в кино в фильме «Батальонъ», сыграв служанку Татищевой. Затем снялась в картинах: «Ментовские войны», «Квартал», «Шеф», «Восьмидесятые», «В раю мест нет».

Напомним, причиной смерти 48-летней актрисы стал рак. Женщина боролась с заболеванием, но оно оказалась сильнее нее. Известно, что Анна перенесла операцию на головном мозге.