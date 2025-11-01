Избил предпринимателя нательным крестом и попал на шоу к Малахову: умер епископ-расстрига Александр Чернейкин

Бывший наместник новосибирского мужского монастыря Александр Чернейкин скончался. Ему было 54 года. Что стало причиной смерти скандального епископа-расстриги, пока не известно.

Об уходе из жизни Чернейкина пишет VN.ru со ссылкой на Апостольскую православную церковь, в которой последние годы тот служил. До 2015-го Александр состоял в Русской православной церкви, однако после обвинений в инициировании раскола его исключили из ее рядов.

В 2016 году Чернейкин оказался в центре скандала. Он избил предпринимателя нательным крестом и попал на шоу к журналисту Андрею Малахову. Потасовка с участием служителя попала на видео и разошлась по интернету. В РПЦ позже прокомментировали поступок Александра и заявили, что тот ведет антицерковную деятельность.

Ранее сообщалось о смерти заведующего музыкальной частью Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Игоря Есиповича. Его не стало 57 лет.