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Опубликовано 30 апреля 2025, 20:51
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Из-за осложнений, вызванных деменцией: автор 60 обложек для The New Yorker умерла в 86 лет

Художник The New Yorker Гретхен Доу умерла от последствий деменции в 86 лет .
Из-за осложнений, вызванных деменцией: автор 60 обложек для The New Yorker умерла в 86 лет

© Freepik

Известная американская художница Гретхен Ханселл Доу Симпсон ушла из жизни. Она написала 60 обложек для издания The New Yorker.

Информация о смерти автора появилась в американском СМИ. Гретхен Доу было 86 лет. Она скончалась из-за последствий, вызванных деменцией.

Гретхен родилась в штате Массачусетс. Окончив учебу, она переехала в Нью-Йорк. Там она начала свою профессиональную деятельность. Широкую известность художница получила после проведения персональных выставок.

Муж американки тоже был достаточно известен. Джона Рэмси, который снялся в роли бармена Эла в фильме «Крокодил Данди 2», добился успеха как актер мыльных опер.

Ранее сообщалось о смерти 52-летниего актера Эдгара Фонта. Он ушел из жизни после смерти младшего сына от рака.