Из-за осложнений, вызванных деменцией: автор 60 обложек для The New Yorker умерла в 86 лет
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Известная американская художница Гретхен Ханселл Доу Симпсон ушла из жизни. Она написала 60 обложек для издания The New Yorker.
Информация о смерти автора появилась в американском СМИ. Гретхен Доу было 86 лет. Она скончалась из-за последствий, вызванных деменцией.
Гретхен родилась в штате Массачусетс. Окончив учебу, она переехала в Нью-Йорк. Там она начала свою профессиональную деятельность. Широкую известность художница получила после проведения персональных выставок.
Муж американки тоже был достаточно известен. Джона Рэмси, который снялся в роли бармена Эла в фильме «Крокодил Данди 2», добился успеха как актер мыльных опер.
Ранее сообщалось о смерти 52-летниего актера Эдгара Фонта. Он ушел из жизни после смерти младшего сына от рака.