Из больницы уже не вышел: раскрыта причина смерти чемпиона Московской олимпиады Робертаса Жулпы

В Вильнюсе умер советский пловец, чемпион Московской олимпиады 1980 года на дистанции 200 метров брассом Робертас Жулпа. Ему было 64 года.

Спортсмен трижды становился победителем чемпионата Европы, серебряным призером первенства мира.

Последние годы Робертас постоянно проживал в Вильнюсе. Его опекала глава ассоциации олимпийцев Литвы Лина Качюшите. Она рассказывала, что после завершения спортивной карьеры Жулпа ни разу не посещал врача, никогда ни на что не жаловался.

Робертаса госпитализировали с жалобами на боли в спине, из-за чего у него начала отказывать правая нога. После проведенной операции у него внезапно обострились скрытые проблемы с внутренними органами и легкими. Из больницы легендарный пловец уже не вышел, пишет RT.

При этом официальная причина смерти пловца не раскрывается, также нет данных о том, где он будет похоронен.

Ранее в Минске умер актер Георгий Малявский, снимавшийся в российских сериалах «Мухтар» и «Чернобыль». Ему было 77 лет. Официальная причина смерти не раскрывается.