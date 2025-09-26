Итальянский певец Кристиан скончался от кровоизлияния в мозг, отметив 82-летие

Отметивший в начале месяца свое 82-летие итальянский певец, выступавший под именем Кристиан, скончался в четверг, 25 сентября. О его кончине сообщает Российская газета. Причиной смерти называется кровоизлияние в мозг.

Артист пользовался популярностью и в СССР в 1980-х годах.

Настоящее имя — Гаэтано Кристиано Винченцо Росси. Он родился в 1943 году в Палермо. Певец мог стать профессиональным игроком в футбол, однако болезнь сердца помешала его спортивной карьере.

В 1960-х годах начал свой путь в шоу-бизнесе. Первой его песней, ставшей национальным шлягером, считается композиция Daniela. Трек попал в топ-10 хит-парада страны. В последующие годы, некоторые его хиты также приобретали популярность не только в Италии, но и за рубежом.

Зачастую певец выступал в одних программах с известным испанским исполнителем Хулио Иглесиасом. Артисты работали в одном жанре.

Кристиан шесть раз принимал участие в фестивале песни в Сан-Ремо. В 1984 году его песня Cara заняла третье место.

