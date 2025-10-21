Джазовый музыкант Мирч Тибериан умер сразу после концерта в возрасте 70 лет

В Румынии умер после концерта джазовый музыкант, пианист Мирч Тибериан. Ему было 70 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается. Известно, что после выступления в Галаце музыкант отправился в отель и перестал выходить на связь. Утром джазмен не вышел к завтраку, поэтому коллеги вошли в его номер и обнаружили Тибериана мертвым. Об этом сообщает News.ro.

Мирч Тибериан с 1991 года был профессором Национального музыкального университета в Бухаресте, руководил кафедрой джаза.

Его дебют состоялся в Трансильвании в начале 1970-х. Мирч выступал с ведущими мировыми джазменами. Последняя пластинка артиста под названием «Улисс» вышла в 2008 году.

Ранее умер гитарист The Maytals Брайан Рэдклифф, выступавший также под псевдонимом Даги. Ему было 78 лет.