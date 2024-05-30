Исхудала, не могла двигаться и страдала от боли: что происходило с тяжелобольной Заворотнюк перед смертью

Актриса Анастасия Заворотнюк перед смертью сильно похудела, почти не могла двигаться и жаловалась на головные боли. А в ночь с 29 на 30 мая ее сердце остановилось. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, состояние звезды «Моей прекрасной няни» в последние дни ухудшилось. У нее сильно болела голова и присутствовала общая слабость. Также, как стало известно SHOT, Анастасия не могла передвигаться, а ее внешность значительно изменилась из-за сильной худобы.

Перед смертью Заворотнюк находилась в своем доме в закрытом поселке Крекшино. Туда ее перевезли после курса дорогостоящего лечение в частной клинике, которое не дало результатов. До последнего рядом с тяжелобольной актрисой находился муж Петр Чернышев. Он все эти пять лет пытался сделать все, чтобы супруге стало лучше, оплачивал счета. Но врачи оказались бессильны.

Напомним, что страшный диагноз – рак головного мозга – Анастасии Заворотнюк поставили в 2019 году. После этого она стала вести закрытый образ жизни и погрузилась в лечение. Пять лет поклонники и журналисты не видели актрису, и ее родственники тоже не раскрывали никаких подробностей ее состояния.

Ранее мать Анастасии Заворотнюк прокомментировала смерть дочери.