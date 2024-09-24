Ирина Понаровская хоронит единственного сына, умершего в 39 лет: молча пришла в собор вся в слезах

Певица Ирина Понаровская хоронит единственного сына Энтони. Ему было всего 39 лет. На прощание она пришла вся в слезах. Об этом сообщает StarHit.

Траурную церемонию решили проводить в закрытом формате, поэтому на нее не пускают посторонних. Журналисты заметили Понаровскую, которая прибыла к храму иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Она отказалась давать комментарии, молча вошла в собор, так как была не в силах что-либо говорить.

Источник рассказал, что Ирина прятала лицо за черными очками. Она склонилась над гробом сына, пока рядом с ней находились две помощницы. Они держали ее под руки.

На прощание с сыном певицы пришли только самые близкие люди семьи.

Напомним, что Энтони нашли мертвым в его квартире. Тело обнаружила его жена Анна Чайникова. По одной из версий, мужчина скончался от сердечной недостаточности.

Ранее директор Ирины Понаровской рассказала о состоянии певицы после смерти единственного сына.