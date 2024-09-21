«Случилось большое несчастье»: директор Понаровской раскрыла состояние певицы после смерти сына

Единственный сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд внезапно скончался в возрасте 39 лет. Семья решила устроить прощание с мужчиной в закрытом формате. Директор артистки Лера Тувина рассказала, как сейчас себя чувствует звезда, потерявшая наследника.

О смерти сына Понаровская узнала в Санкт-Петербурге, где она живет в последние годы. Артистка убита горем, но ее стараются поддерживать близкие и коллеги по шоу-бизнесу. Соболезнования исполнительнице выразил и Андрей Малахов, с которым она дружит долгие годы.

«Случилось большое несчастье. Ирина держится. Я очень прошу отнестись с пониманием. Не обрывать телефоны и не придумывать что-то мистическое», — пояснила директор артистки в разговоре с mk.ru.

Директор Понаровской призвала всех беречь себя и своих близких. Похороны Энтони, по ее словам, пройдут в закрытом формате — так решила семья Родда.

Этим летом Энтони появился с женой и детьми на сольном концерте матери в Москве. Мужчина активно подпевал Ирине все ее выступления. Тогда и никто не мог подумать, что его жизнь вскоре оборвется.

Сын Понаровской был найден мертвым в ванне. Предварительно, мужчина скончался в результате сердечного приступа.

Ранее мы писали, что приемная дочь Понаровской не позвонила артистке после смерти сына, чтобы выразить соболезнования.