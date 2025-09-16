Иранский певец Джамшид Азизхани умер в больнице в возрасте 68 лет

В Тегеране скончался музыкант Джамшид Азизхани, записавший за свою творческую деятельность более 800 песен. Ему было 68 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что артист ушел из жизни в больнице в четверг, 11 сентября, в результате стремительно развившейся болезни, сообщает Tehran Times.

Джамшид Азизхани начал музыкальную карьеру в 1970-х годах. Он стал победителем одного из иранских конкурсов. Его патриотические песни Safarnameh-ye Kurdistan и Rivar стали знаковыми для страны в период после 1979 года.

Всего Азизхани записал не менее 800 персидских и курдских песен.

Ранее умер иранский певец Омид Джахан. Ему было 44 года. Исполнитель почувствовал себя плохо сразу после выступления на фестивале фиников 12 сентября в городе Бам в провинции Керман. Он внезапно потерял сознание за кулисами из-за инфаркта.