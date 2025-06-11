Инвестор польского футбольного клуба умер, подавившись вареником. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Американский бизнесмен с польскими корнями Томас Кокосински прилетел в Польшу 4 июня для того, чтобы заключить контракт по покупке акций местного футбольного клуба «Висла». Бизнесмен подписал документы и вложил в команду 5 миллионов долларов.

Событие он решил отпраздновать в местном ресторане, где заказал порцию вареников. Однако во время приема еды, Кокосински подавился вареником и был срочно госпитализирован в больницу.

Спустя время бизнесмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но это не помогло спасти ему жизнь — мужчина скончался 10 июня. Кокосински был 41 год, он являлся владельцем компании по металлообработке.

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