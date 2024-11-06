Умер автор песен Адриано Челентано, из-за которого чуть не погибла Анна Герман

Автор песен Адриано Челентано Ренато Серио, из-за которого чуть не погибла Анна Герман, умер в Риме спустя месяц после своего 77-летия. Об этом сообщает Today со ссылкой на близких музыканта.

Причина смерти Серио не уточняется.

Знаменитый аранжировщик родился в Лукке 5 октября. После он окончил консерваторию Верди в Милане и переехал в Рим. В 60-х Серио начал строить музыкальную карьеру и сотрудничал с Ширли Бэсси и Нини Россо.

Ренато Серио был композитором многих звезд. Он написал песни для Адриано Челентано, Би Би Кинга, Андреа Бочелли, Брайана Адамса, Тома Джонса.

С композитором связана трагическая история. В 1967 году он заснул за рулем, когда ехал в Милан вместе с певицей Анной Герман. После аварии у Герман диагностировали 49 переломов внутренних органов.

Врачи не сразу нашли Анну — она лежала в зарослях. Из-за этого ей пришлось заново научиться ходить и восстанавливать память.

Ранее актриса Лейли Киракосян скончалась через 8 месяцев после смерти мужа Эрнста Романова.