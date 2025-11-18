Индийский певец Хуман Сагар умер от отказа печени, неделю не дожив до 35-летия

За несколько дней до своего 35-летия скончался индийский певец и музыкант, известный как Хуман Сагар. Свой следующий день рождения он должен был отметить 25 ноября.

Как сообщает The New Indian Express умер в понедельник, 17 ноября, во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS), где проходил лечение. У него диагностировали пневмонию и полиорганную недостаточность. Однако причиной смерти указывается отказ печени.

Сагар родился в 1990 году в округе Балангир. Его семья была тесно связана с музыкой: дедушка артиста был композитором и записывал частные альбомы. Оба его родителя были певцами.

Дебютный альбом Сагара вышел в 2017-м году. Первая записанная композиция Ishq Tu Hi Tu стала хитом. Он работал в основном в Болливуде, исполняя песни для фильмов.

За следующие 10 лет Сагар записал более 150 песен для примерно 50 кинолент и порядка 200 треков для альбомов. Помимо успешной карьеры певца, артист также недолго занимался политикой.

В 2019 году он вступил в партию «Биджу Джаната Дал» (БЛД). Однако его деятельность на этом поприще не произвела такого же впечатления, как музыкальная карьера.

