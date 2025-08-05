Индийский актер Сантош скончался в возрасте 34 лет от осложнений на фоне желтухи

Индийский актер, работавший под именем Сантош, скончался в возрасте 34 лет. Причина смерти: осложнения, вызванные желтухой. О его смерти сообщает Times of India.

Сантош является сыном известного индийского кинопродюсера Анекела Балараджа, которые погиб в автокатастрофе в 2022 году.

Как пишут СМИ страны, после того, как артист подхватил инфекцию, последние дни он плохо себя чувствовал. Несмотря на лечение, лучше ему не становилось.

Сегодня, 5 августа, актера не стало. Он ушел из жизни в 9:45 утра по местному времени в отделении интенсивной терапии частной больницы в Бангалоре.

В кино Сантош дебютировал в 2009 году. Сразу после появления на экране его окрестили одним из самых многообещающих молодых актеров Индии. Прежде всего он известен по ролям в таких картинах, как «Кария 2» и экшн-фильме «Ганапа». Последний принес актеру огромную популярность на родине.

Ранее мы писали о том, что индийский актер и режиссер Прабхакар скончался в возрасте 68 лет после нескольких дней в реанимации.