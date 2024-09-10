Илон Маск выразил соболезнования в связи со смертью актера Джеймса Эрла Джонса. Об этом стало известно из соцсетей.

9 сентября скончался голливудский актер Джеймс Эрл Джонс, который стал известен после выхода франшизы «Звездные войны» — он озвучивал Дарта Вейдера. Джонс умер у себя дома в Нью-Йорке на 94-м году жизни. Причина смерти не раскрывается.

На новость отреагировал бизнесмен Илон Маск. Он выразил соболезнования родным и поклонникам творчества актера.

«Покойся с миром, он был великолепным», — написал он в соцсетях.

Джеймс Эрл Джонс знаменит не только как актер дубляжа, он сыграл несколько главных ролей в таких картинах, как «Свой в доску», «Мэтуон», «Поездка в Америку» и «Поле его мечты».

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