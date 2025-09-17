Иллюстрировал книги, известные русскому читателю: детский писатель и художник Энтони Мейтленд ушел из жизни

Британский детский писатель и художник-иллюстратор Энтони Мейтленд ушел из жизни. Ему было 90 лет. Лауреат и номинант наград скончался у себя дома в Суффолке, передает Российская газета со ссылкой на источник. Что стало причиной его смерти, пока не известно.

Мейтленд провел детство в Германии и Азии. В 1957 году Энтони окончил Колледж искусств в Бристоле и впоследствии стал иллюстратором. Он сотрудничал с Леоном Гарфилдом, автором исторической фантастики, известной российскому читателю, и плодовитой детской писательницей и сценаристкой Рут Эйнсворт.

Помимо художественной деятельности, Мейтленд занимался написанием авторских текстов. Из-под его пера вышли такие книги, как «Тайна сарая», «Бездельник Джек» (по ней поставлен мюзикл) и многие другие.

