Икона танцевальной музыки Ибицы: умер диджей Альфредо

Умер 71-летний диджей Альфредо (DJ Alfredo), которого прозвали иконой танцевальной музыки Ибицы. Как сообщает The Guardian, три года назад мужчина перенес инсульт.

Информацией об уходе знаменитости из жизни поделился в соцсетях клуб Amnesia, в котором он выступал в 1980-х годах.

«Спасибо тебе за вечера и ритмы, которые мы проводили вместе. Твоя музыка и видение сформировали звучание Balearic Beat и душу Amnesia. Столько воспоминаний было создано благодаря твоей энергии, твое наследие будет жить на нашем танцполе вечно. Тебя никогда не забудут», – говорится в сообщении.

СМИ не называют точную причину смерти, но отмечают, что в последние годы у диджея были проблемы со здоровьем. Альфредо мучился от последствий инсульта, который случился у него в 2021 году. Мужчина жил в доме престарелых и в марте просил о покрытии медицинских расходов.

Альфредо Фиорито родился в Аргентине в 1953 году, но потом несколько раз переезжал. Он работал диджеем и продавал одежду, а также свечи.

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