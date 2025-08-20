Играла с первой репетиции в 2004 году: концертмейстер оркестра musicAeterna Инна Прокопьева-Райс ушла из жизни

Инна Прокопьевой-Райс, скрипачка и первый концертмейстер оркестра musicAeterna, скоропостижно скончалась. Некролог, посвященный музыканту, опубликовали представители коллектива.

Авторы материала не привели подробностей смерти скрипачки. В некрологе говорится, что Инна играла в оркестре с самой первой репетиции в 2004 году и до последних концертов. MusicAeterna, как пишут в публикации, был смыслом жизни для женщины.

«Для Инны musicAeterna была смыслом жизни, ради которого она всю себя отдавала до последней капли и до последнего мгновения», — написали коллеги о Прокопьевой-Райс.

Инна работала со своим любимым оркестром в Перми. Также она принимала участие в многочисленных концертах и постановках в других городах России.

