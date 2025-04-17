Играл в «Легенде №17», «СМЕРШе» и «Ростове»: актер Сергей Генкин умер на 65-м году жизни

Сергей Генкин, один из ведущих актеров ярославского Камерного театра, скончался 17 апреля. Ему было 64 года. Что стало причиной смерти деятеля культуры, пока не известно.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях Ярославского государственного театра юного зрителя. В его состав входит Камерный театр имени Юрия Ваксмана, где играл Сергей.

«Выражаем глубокие соболезнования коллегам, друзьям, родным и близким актера», — написали в публикации.

Помимо игры на сцене, Генкин принимал участие в съемках кино и сериалов. На его счету такие проекты, как «Легенда №17», «СМЕРШ», «Ростов», «По законам военного времени» и другие.

Ранее сообщалось о смерти актера сериалов и певца Дениса Верягина. Он ушел из жизни в возрасте 42 лет. Информацией об этом поделилась бывшая супруга артиста.