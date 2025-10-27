Играл на барабанах в треке Стинга The Burning Babe: лауреат «Грэмми» и музыкант Джек ДеДжонетт ушел из жизни

Музыкант Джек ДеДжонетт, неоднократный лауреат и номинант премии «Грэмми», ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается.

О кончине знаменитого американца пишет Российская газета со ссылкой на источник. ДеДжонетт играл на пианино и барабанах. Он выступал на одной сцене с первыми величинами джаза: Биллом Эвансом, Сонни Роллинз, Майлзом Дэвисом и Херби Хэнкококом.

Также в послужном списке 83-летнего музыканта есть совместная работа с мировой звездой — певцом Стингом. Его игру на барабанах можно услышать в композиции The Burning Babe.

Джек ДеДжонетт записывался с 1960-х. Помимо работы с другими артистами, музыкант также трудился над своими сольными проектами.

