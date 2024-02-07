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ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 07 февраля 2024, 16:19
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«Идет сбор денег»: друг умершего в 27 лет актера Турутина рассказал о подготовке к похоронам

Друг умершего в 27 лет Турутина принял решение заявить о сборе денег на похороны.
«Идет сбор денег»: друг умершего в 27 лет актера Турутина рассказал о подготовке к похоронам

© Freepik

Друг умершего в 27 лет актера Кирилла Турутина Григорий Некрасов занимается организацией похорон. Он решил сообщить, что идет сбор денег.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Некрасов сказал изданию: «Он пролежал два дня в коме — потом умер. Я делал посты везде, что будут похороны, идет сбор денег».

Близкому другу покойного написала первая любовь Турутина: она передала соболезнования матери. Потом появились другие девушки: Некрасов признался, что «немного стал завидовать, сколько их».

На связь с ним вышла девушка-режиссер: когда Турутин был в коме, ей приснился сон, будто она ищет актера на главную роль. Ей явился парень с длинными волосами и предложил попробовать в проект друга. Когда девушка увидела пост, то узнала на фото Турутина, хотя они не были знакомы лично.

Близкий друг актера рассказал, что тот был добрым и отзывчивым, всегда приходил на помощь, одалживал деньги.

Ранее мать Турутина рассказала о его травме перед смертью.

Источник фото:Freepik
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
внезапная смерть
смерть
похороны
деньги