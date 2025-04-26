Гвердцители встала на колени у гроба: скульптора Зураба Церетели похоронили в одной могиле с женой

В Тбилиси 26 апреля проводили в последний путь народного художника России Зураба Церетели. Великого скульптора похоронили в одном могиле с женой Инессой Андроникашвили.

Гражданская панихида по мастеру проходила на протяжении двух дней в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси. Здание учреждения скульптор выкупил 18 лет назад, а после отремонтировал. За два дня проститься с ним пришли несколько десятков человек.

26 апреля после церемонии отпевания в церкви Иконы Божьей Матери Дидубийского пантеона скульптора похоронили в одной могиле с женой в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии. Там покоятся ученые, писатели и другие видные деятели культуры, пишет Kp.ru.

На отпевании побывала народная артистка России Тамара Гвердцители. Пианистка, одетая во все черное, склонилась перед гробом мастера на колени. Помимо певицы, на траурной церемонии, по данным NEWS.ru, присутствовали несколько сотен человек.

Напомним, Церетели заранее спроектировал памятник для своей могилы, когда делал монумент для супруги. Это скульптура Святой Нино, которая держит в руках крест.