Скончался прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго

Филипп Поццо ди Борго, известный как прототип главного героя популярной комедийной драмы «1+1», ушел из жизни. Это произошло в Марракеше. Ему было 72 года.

«Он умер вчера вечером в Марракеше», — рассказал режиссер Эрик Толедано. Он отметил, что известие о смерти повергло его в огромную печаль.

Напомним, что бизнесмен Филипп Поццо ди Борго в 1993 году оказался в инвалидной коляске из-за несчастного случая во время полета на параплане.

В 2001 году он написал книгу под названием «Второе дыхание» (Le Second souffle), где рассказал о своем выходе из депрессии. Эта история стала базой для фильма «1+1».

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