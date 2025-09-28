Жена на коленях у гроба и венок от президента: как прошла церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

Проститься с Кеосаяном прибыли Евгений Петросян, Константин Эрнст, Филипп Киркоров, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, с которым режиссер дружил со студенческих лет, Тина Канделаки, Лариса Долина, Стивен Сиган, глава МИД РФ Мария Захарова и другие.

Присутствующие на прощании старались поддержать жену режиссера Маргариту Симоньян. Убитая горем она встала на колени перед гробом мужа, в выздоровление которого верила до последнего дня.

После траурной церемонии Маргариту вывели на улицу. Ее держали под руки близкие люди. При этом сама она не могла сдержать слез и все время прикрывала глаза руками, сообщает StarHit.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. У режиссера были проблемы с сердцем — он перенес несколько инфарктов и клиническую смерть.

Ранее певица Лолита Милявская посетила церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном. Исполнительница хита «На Титанике» почти сразу покинула траурное мероприятие, так как не смогла смотреть на слезы убитой горем Маргариты Симоньян.