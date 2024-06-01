Гроб с телом Анастасии Заворотнюк под аплодисменты вынесли из Покровского монастыря. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк завершилась в Москве. Белоснежный гроб с телом знаменитости вынесли под аплодисменты из Покровского монастыря. Теперь катафалк отправится на Троекуровское кладбище, где похоронят актрису.

Отметим, что могила Заворотнюк будет рядом с захоронениями актера Валентина Гафта, музыканта Юрия Шатунова и футболиста Фёдора Черенкова.

Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни в ночь на 30 мая. Актриса на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой — опухолью мозга.

Проститься со звездой пришли Татьяна Тарасова, Роман Костомаров, Дмитрий Песков, Лолита и многие другие.

Ранее мы писали о том, что обиженный на Анастасию Заворотнюк актер Сергей Жигунов приехал проститься с экс-возлюбленной.