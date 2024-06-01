Обиженный на Заворотнюк актер Сергей Жигунов приехал проститься с экс-возлюбленной

Заслуженный артист России Сергей Жигунов приехал в Покровский монастырь, чтобы проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой у него случился роман во время съемок сериала «Моя прекрасная няня». После ее смерти Жигунов хранил молчание, за что подвергся жесткой критике, сообщает NEWS.ru.

Ради возлюбленной актер бросил жену Веру Новикову и мечтал построить новую семью с Анастасией, однако их отношения продлились всего около двух лет. После чего Заворотнюк увлеклась фигуристом Петром Чернышевым, от которого в 2018 году родила дочь при помощи ЭКО. Тогда актрисе было 47 лет.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище 1 июня.

Проститься с Заворотнюк приехали сатирик Геннадий Хазанов, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев, тренер Татьяна Тарасова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Роман Костомаров, Илья Авербух.

Ранее сообщалось, что тело Анастасии Заворотнюк на церемонии прощания лежит в белом открытом гробу. За время болезни она сильно похудела, ее лицо осунулось и выглядит маленьким.