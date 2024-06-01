Гроб с телом Анастасии Заворотнюк доставили на кладбище в сопровождении ДПС

Гроб с телом актрисы Анастасии Заворотнюк после завершения церемонии прощания в Покровском монастыре привезли на Троекуровское кладбище. Траурную процессию сопровождали автомобили «скорой помощи» и ДПС.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, семья Анастасии уже прибыла к месту будущего захоронения. Катафалк с гробом встретили мать актрисы, сын Майкл и муж, фигурист Петр Чернышев. Старшая дочь Анна ожидает начала погребения под навесом.

Также на кладбище перевезли цветы, оставленные поклонниками во время церемонии прощания. Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась после пяти лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой. С 2019 года она не появлялась на публике и не снималась в кино.

Актрису похоронят рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым и актрисой Ниной Руслановой на аллее знаменитостей.

Проститься с Заворотнюк приехали сатирик Геннадий Хазанов, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Лолита Милявская, дизайнер Игорь Гуляев, тренер Татьяна Тарасова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фигуристы Татьяна Навка, Роман Костомаров, Илья Авербух, Григорий Лепс, Сергей Жигунов.

Ранее сообщалось, что гроб с телом Анастасии Заворотнюк на церемонии прощания был открыт. За время болезни актриса сильно похудела, ее лицо под густым слоем грима осунулось и выглядело маленьким.