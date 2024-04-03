Малибу заявила, что Кпадону повторила судьбу другой участницы «Дома-2» Кочервей

Блогер и модель Олеся Малибу заявила, что участница шоу «Дом-2» Либерж Кпадону почти повторила судьбу другой девушки из проекта - Анастасии Кочервей. Напомним, ее тело нашли в 2022 году в Финском заливе, говорилось, что она принимала запрещенные вещества.

Комментарий Малибу о смерти Кпадону приводит сайт PROZVEZD.

«Вы знаете, у нас всех троих похожие жизненные ситуации. Что у Насти, что у Либерж, судя по всему, были плохие отношения с их матерями», - призналась модель и отметила, что внесла родственницу в черный список.

Малибу не скрывает, что это «психологически тяжело». Модель не исключает, что и с ней могло произойти «что-то страшное». Но ее отличие от двух других девушек в стабильной психике и отсутствии разного рода зависимостей, уверена Малибу.

«Окружение Либерж не скрывает, что она, как и Кочервей, имела зависимости даже при опухоли в легком», - отметила блогер.

О Кпадону она вспоминает как веселой, но ранимой девушке – ее легко доводили до слез. Малибу уверена, что пребывание на проекте Кочервей и Кпадону только усугубило все проблемы.

«Что одной, что второй многие пользовались на потеху публики», - сообщила Малибу.

Говоря про отношения Кпадону с мужчинами, она отметила: девушка «в основном общалась с абьюзерами и психопатами». Те издевались, но она продолжала терпеть. Малибу и Кпадону ходили к одному психологу – знакомая делилась, что хочет реализоваться как мать.

Ранее мы писали о прекращении расследования смерти Кочервей. Таксиста, подвозившего ее в тот день, проверили на полиграфе – он оказался непричастен к смерти.