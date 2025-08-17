Горькие рыдания и утопающий в цветах гроб: как прошло прощание с актрисой «Ментовских войн» Кузнецовой

Церемония прощания с умершей от рака актрисой Анной Кузнецовой прошла в церкви Сретения Господня в Петербурге. Пришедшие в храм люди не могли сдержать эмоций и разрыдались у гроба покойной.

Близкие и коллеги полностью укрыли цветами гроб актрисы, известной по проектам «Батальонъ», «Первый отдел», «Великая» и «Ментовские войны». Они принесли букеты лилий, подсолнухов, гвоздик и белых роз, пишет mk.ru.

Когда присутствующим выдали свечки, началось отпевание, во время которого многие не смогли сдержать слез и горько рыдали. После родные и друзья Анны подходили гробу для последнего прощания. Вслед за этим его поместили в катафалк и увезли в крематорий.

Одна из учениц Кузнецовой рассказала, что актрису приняли решение кремировать без проведения похорон.

Напомним, причиной смерти 48-летней актрисы стал рак. Женщина боролась с заболеванием, но оно оказалась сильнее нее. Известно, что Анна перенесла операцию на головном мозге.