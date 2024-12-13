Главу департамента Минобрнауки Олега Чурилова насмерть сбил грузовик в Москве

В Москве погиб глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов. Его сбил грузовик, когда выезжал задним ходом с «ВТБ-арены». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, авария произошла 11 декабря. 32-летний водитель выезжал с территории спорткомплекса, а Чурилов находился на проезжей части. После столкновения пострадавшего госпитализировали. У него диагностировали ушиб легких, множественные переломы и тяжелую сочетанную травму.

Врачи делали все, чтобы спасти жизнь пациенту. Но он все-таки скончался. Смерть наступила около семи утра.

Отметим, что погибшему был 51 год. Водитель, который сбил пешехода, заявил в беседе с журналистами, что очень сожалеет о смерти мужчины. Пока меру пресечения ему не избрали.

Департамент развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России выразил соболезнования близким Олега Чурилова.

Ранее умер режиссер Владимир Стрелков. Ему было 86 лет.