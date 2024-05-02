«Гладкая мышца сердца — она такая»: брат 37-летнего бойца ММА Коломыцева назвал причину его смерти

Российский чемпион по кулачному бою в супертяжелом весе Александр Коломыцев умер на 38-м году жизни. Брат спортсмена Ярослав рассказал журналистам Газеты.Ru, как скончался его известный родственник.

По словам мужчины, боец ММА приехал в родной Ростов-на-Дону, чтобы повидаться с семьей. В городе у него проживают трое детей. Кроме того, после операции в Москве Александр хотел сделать предложение своей девушке.

Одна ночью сердце спортсмена остановилось. Он был один в квартире, поэтому никто не успел прийти на помощь. Ярослав, комментируя смерть брата, заявил, что случившееся с его родственником достаточно распространенное явление среди спортсменов.

«Он трагически скончался, умер во сне, у него остановилось сердце. Должны были делать операцию в Москве, приехал он в Ростов к своей семье. У него здесь дети, у него трое детей. Здоровый человек. Гладкая мышца сердца — она такая, у спортсменов оно частенько бывает», — рассказал мужчина.

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