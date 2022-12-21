Гитарист «Танцы минус» Антон Хабибулин умер из-за отказа от помощи врачей

Сегодня стало известно о смерти музыканта группы «Танцы минус». Гитарист Антон Хабибулин несколько месяцев не дожил до 45-летия.

О печальной новости сообщил основатель популярного рок-коллектива Вячеслав Питкун. Он опубликовал пост в группе во «ВКонтакте» и написал: «У нас горе. Не стало Антона…». Позже в комментарии ТАСС он сообщил, что Хабибулин не пережил операцию и скончался в реанимации.

Гитаристу «Танцы минус» дважды вызывали бригаду скорой, но он отказывался от помощи. По предварительной информации, плохо Антону стало еще 19 декабря. Он жаловался на острые боли в области живота. Однако приехавшие на вызов медики не смогли уговорить музыканта отправиться с ними в больницу. Это решение стоило ему жизни.

Через некоторое время Хибибулину стало хуже. Его госпитализировали с обострением панкреатита. Медики провели экстренную операцию, однако спасти Антона так и не удалось. Его организм не смог справиться с хроническими заболеваниями. 20 декабря он скончался.

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