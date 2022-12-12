Актер из сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович умер в 48 лет

Сегодня утром СМИ облетела печальная новость: скончался звезда сериала «Каменская» Сергей Зыгмантович. Белорусскому и российскому продюсеру, режиссеру и актеру было всего 48 лет. О трагедии сообщила «Российская газета».

Известно, что артиста не стало еще в пятницу, 9 декабря. О причинах его смерти не сообщается.

Зыгмантович известен зрителям по сериалу «Каменская». Он сыграл в нескольких сезонах теледетектива. Также звезда снялся в таких проектах, как «Курсанты», «Я сыщик», «Бабий Яр», «Между жизнью и смертью», «В июне 41-го», «Вокзал».

В 2016 году Сергей выступил в качестве продюсера сериала «Мухтар. Новый след». Последней работой артиста стала лента «Куба», вышедшая на экраны шесть лет назад, где он сыграл подполковника Демина.

Напомним, что недавно умерла еще одна звезда «Каменской», актриса Альбина Тиханова. Незадолго до кончины 75-летняя знаменитость споткнулась о порог и упала, получив перелом обеих рук и ноги. После выписки из больницы женщина не могла самостоятельно передвигаться, за ней ухаживала сиделка.

Ранее мы писали о смерти основоположника «Русского Дома», актера и режиссера Александра Сайко.