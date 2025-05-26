Героиня шоу «Беременна в 16» Алина Марочкина рассказала о смерти мужа в зоне СВО

Героиня шоу «Беременна в 16» Алина Марочкина рассказала о смерти мужа. Девушка призналась, что ее супруг Кирилл погиб в зоне специальной военной операции.

Алина стала популярна в Сети после того, как согласилась сняться в популярном шоу. В декабре 2024 года она стала мамой. У девушки родился сын, которого она назвала Савелием. Девушка делилась, что они с мужем были очень рады появлению мальчика на свет.

Недавно же в личном блоге Марочкина призналась, что Кирилл был бойцом СВО. В процессе выполнения задачи его ранили, и он не смог выжить. Алина опубликовала фото с мужем, которое было сделано во время беременности.

«Родной мой, я нашла себя спустя два месяца, но ты уже не живой. Как так? Ты запомнишься самым лучшим, вечно люблю тебя», - написала Алина в Сети.

Ранее стало известно о смерти блогерши Анны Грейс Фелан. Ей было 19 лет. Как сообщили источники, у девушки был рак головного мозга. До последнего звезда соцсетей сохраняла позитивный настрой и надеялась на выздоровление.