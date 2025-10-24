Героиня книги «Библиотекарь Освенцима» Дита Краус умерла на 97-м году жизни

В израильском городе Нетания скончалась Дита Краус (Эдит Полахова) — чешская учительница, пережившая Холокост и ставшая прототипом главной героини мирового бестселлера «Библиотекарь Освенцима». Ей было 96 лет.

Дина Краус умерла в окружении близких, её последней просьбой был глоток воды, пишет Daily Mail. Похороны учительницы прошли 20 октября.

Полахова родилась в Праге в 1929 году. В 14 лет она была депортирована в концентрационный лагерь Освенцим, где стала хранителем тайной библиотеки, состоявшей из примерно 12 книг. Этот крошечный сборник позже назовут «самой маленькой библиотекой в мире».

Из всех книг она помнила только «Краткую историю мира» Герберта Уэллса, переведенную на чешский язык.

Её история вдохновила испанского журналиста Антонио Итурбе на создание романа «Библиотекарь Освенцима», изданного в 2012 году и переведенного на многие языки. В 2020 году Краус опубликовала собственные мемуары «Отложенная жизнь: правдивая история библиотекаря Освенцима», где подробно рассказала о своем опыте выживания в лагере смерти.

Ранее мы писали о смерти жителя Луганска, пнувшего колонку с песней украинской группы «Океан Эльзы».