«Гениальный музыкант»: умер известный российский композитор Дмитрий Кижаев

Российский композитор, певец, актер и театральный деятель Дмитрий Кижаев скончался 22 июня, через неделю после своего 78-летия. О смерти заслуженного артиста рассказала его дочь Юлия.

Наследница композитора пояснила, что в последнее время он тяжело болел. Она написала некролог в память об отце, назвав его «лучшим человеком на свете».

«Папа это эпоха — это гениальный музыкант, настоящий питерский интеллигент, добрый, мудрый, справедливый…, которого знают, любят и помнят люди», — написала Юлия на своей страничке во «ВКонтакте».

Дмитрий Кижаев родился в Запорожье в 1946 году. Спустя два года его семья переехала в Ленинград. С детства он начал увлекаться музыкой: во время учебы в школе будущего артиста привлекал джаз. После Кижаев поступил в Ленинградскую консерваторию, где увлекся группой The Beatles. Создал свой соло-ансамбль «Садко», в котором играл на соло-гитаре.

Окончив консерваторию, Кижаев попал по распределению в оркестр Ленинградского мюзик-холла. Вернувшись из армии, работал в оркестре радио и телевидения, в Ленинградском концертном оркестре под управлением Анатолия Бадхена. В 1974 году был одним из основателей ансамбля «Джаз-комфорт».

Его музыка звучит в фильмах «Золотая мина» и «Несравненный Наконечников», а вокал — в картине «Адрес песен — молодость».

В качестве актера Кижаев появился в мелодраме «Я все решу сама».

О дате похорон дочь артиста сообщит позднее.

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