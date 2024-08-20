Играл военных и ушел добровольцем: друг рассказал о погибшем под Курском актере Шишове

Друг погибшего под Курском актера Евгения Шишова рассказал, что мужчина часто играл военных и вызвался добровольцем на СВО. Об этом в беседе с 360.ru сообщил каскадер Кирилл Смирнов.

Мужчина признался, что они подружились во время съемок. Шишов активно занимался спортом и следил за собой. В кино он играл эпизодические роли, были разные персонажи – офицеры, подводники, военные и даже бандиты.

«Бандитов частенько, в основном бандитов [играл]. У него, видать, типаж такой. Мы играли в историческом „Цербере“, мы там играли военных», — поделился каскадер.

По словам Кирилла, у Евгения не было профессионального образования, но он посещал курсы. Когда актер ушел на СВО, то друг сначала не поверил в это, думал – новая роль.

«Я думал сначала, может, фильм какой, а потом нет, СВО. Добровольцем, говорит, пошел. Как человек, как актер он был хороший. Талантливый, кстати, парень был. Его часто звали сниматься на эпизоды», — добавил Смирнов.

В боях он не общался, лишь изредка писал о том, что «жив, здоров».

Другой друг Шишова, актер Дмитрий Бодров подтвердил гибель артиста.

«Но я пока не знаю подробностей. Погиб на СВО», — поделился мужчина.

Ранее мы писали о том, что у погибшего актера Шишова осталась жена и дочь-подросток. При этом, супруга артиста сообщила, что гибель мужа еще не подтвердили.