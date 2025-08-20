Гастролировала по всему миру: скончалась актриса и продюсер Андреа Ханна, известная своими театральными работами

Аргентинская актриса, продюсер и педагог Андреа Ханна скончалась. Помимо работы на сцене и со сценой, знаменитость принимала активное участие в деятельности национальных творческих объединений. Информация о ее смерти появилась на сайте отраслевого профсоюза страны, передает Российская газета.

В связи с уходом из жизни актрисы в Сети опубликовали некролог. Материал появился 19 августа. В нем выражаются соболезнования родным и близким Ханны. Причина смерти аргентинской звезды не уточняется.

Андрея была известна своими театральными работами. Она гастролировала по всему миру с труппой Matemurga de Villa Crespo, а также отвечала за выпуск журнала Funámbulos. Кроме того, аргентинка является автором ряда публикаций по театральному искусству.

Ранее сообщалось о смерти аргентинского актера и режиссера Роберто Веги. Ему было 82 года.