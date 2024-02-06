Футбольный клуб «Реал» сообщил о смерти легендарного вратаря Мигеля Анхеля

Умер бывший вратарь испанского футбольного клуба «Реал» Мигель Анхель. Ему было 76 лет. Информацию о смерти спортсмена подтвердили в пресс-службе мадридского клуба.

При этом там не уточнили причину, по которой Анхель ушел из жизни. В опубликованном некрологе «Реала» его назвали одним из величайших вратарей в истории, легендой клуба и испанского футбола.

Мигель Анхель выступал за «Реал» с 1968 по 1986 год, в составе команды он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем кубка страны. Кроме того, футболист провел 18 матчей за национальную сборную команду, сообщает ТАСС.

Ранее умер знаменитый английский актер Йен Лавендер. Он не дожил до своего 78-летия всего две недели. В некрологах местных СМИ смерть Лавендера названа «концом эпохи».