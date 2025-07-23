Фронтмен рок-группы Golden Earring Джордж Койманс скончался на 78-м году жизни от БАС

Скончался солист и гитарист популярной голландской рок-группы Golden Earring Джордж Ян Койманс. Музыканту было 77 лет. Причиной смерти стал боковой амиотрофический склероз (БАС), сообщает «Российская газета».

Прогрессив-рок-группа Golden Earring была основана в 1961 году в Гааге. В начале коллектив исполнял музыку в стиле бит, но с каждым новым релизом, утяжелялся. За годы существования артисты завоевали мировое признание и уважение среди коллег по хард-року.

В Голландии более 30 альбомов Golden Earring получили «платиновый» статус. Коллектив прекратил свою деятельность в 2001 году. Одна из визитных карточек ансамбля стала песня «Twilight Zone» за авторством Койманса.

Джордж Койманс также продюсировал других музыкантов и выступал в составе супергруппы Strange Boarders. Из-за диагностированного в 2021 году БАС, гитаристу пришлось завершить свою карьеру.

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