Философ Дугин сообщил, что дочь предсказала собственную смерть в дневнике

Философ и политолог Александр Дугин сообщил, что дочь предсказала собственную смерть в дневнике. На записи обратили внимание при публикации.

Подробностями Дугин поделился в интервью Вячеславу Манучарову, опубликованному на YouTube-канале Эмпатия Манучи.

«В ее дневниках, когда издавали, мы нашли удивительную фразу… Когда она, по-моему, была в Париже в 2015 году,… описывает парижские пейзажи, что она там видит из окна, какие-то такие ситуации. И вдруг она пишет: «Я погибну за мою Родину и стану национальным героем», - сказал Дугин и добавил, что все «были в шоке».

Отец по-прежнему не может смириться со смертью дочери. Он признается: не проходит ни дня без мыслей о случившемся.

Напомним, Дарья Дугина умерла в августе 2022 года. В ее машине было установлено взрывное устройство. Журналистка скончалась на месте.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предсказал судьбу певицы Кристины Орбакайте. Он считает, что в ближайшем будущем артистка завершит карьеру, а ее концерт в Москве был последним.