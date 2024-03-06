passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 марта 2024, 21:26
1 мин.

«Концерт в Москве был последним»: продюсер предсказал судьбу Орбакайте

Продюсер Дворцов заявил, что Орбакайте в ближайшем будущем завершит карьеру.
«Концерт в Москве был последним»: продюсер предсказал судьбу Орбакайте

© Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Кристина Орбакайте в ближайшем будущем может завершить карьеру. Соответствующее мнение выразил продюсер Сергей Дворцов.

Исполнительница займется семьей или будет выступать на частных мероприятиях в США, уверен он.

«Её концерт в Москве был, скорее всего, последним… В будущем она перестанет выступать и займётся в США своей семьёй. Либо начнёт отрабатывать корпоративы в Америке», - сказал Дворцов изданию «Абзац».

По мнению продюсера, слова матери Орбакайте Аллы Пугачевой о том, что «нормальные люди» не приезжают в Россию, показали: артистка прибыла из корыстных целей – заработать и вернуться обратно в США. Дворцов уверен, что Примадонна своими словами «подставила дочь». Продюсер обратил внимание на то, что Орбакайте не просила мать и ее мужа быть осторожнее в словах. Это, думает он, указывает на лицемерие певицы.

Он считает, что уже через 15 лет об Орбакайте никто не вспомнит.

Напомним, Пугачева в резкой форме ответила певцу Стасу Михайлову, который заявил, что уехавшие звезды «приползут на коленях». Она назвала артиста нецензурным словом и дала совет зарабатывать, пока может.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Кристина Орбакайте
карьера
певица
продюсер