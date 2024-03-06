«Концерт в Москве был последним»: продюсер предсказал судьбу Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте в ближайшем будущем может завершить карьеру. Соответствующее мнение выразил продюсер Сергей Дворцов.

Исполнительница займется семьей или будет выступать на частных мероприятиях в США, уверен он.

«Её концерт в Москве был, скорее всего, последним… В будущем она перестанет выступать и займётся в США своей семьёй. Либо начнёт отрабатывать корпоративы в Америке», - сказал Дворцов изданию «Абзац».

По мнению продюсера, слова матери Орбакайте Аллы Пугачевой о том, что «нормальные люди» не приезжают в Россию, показали: артистка прибыла из корыстных целей – заработать и вернуться обратно в США. Дворцов уверен, что Примадонна своими словами «подставила дочь». Продюсер обратил внимание на то, что Орбакайте не просила мать и ее мужа быть осторожнее в словах. Это, думает он, указывает на лицемерие певицы.

Он считает, что уже через 15 лет об Орбакайте никто не вспомнит.

Напомним, Пугачева в резкой форме ответила певцу Стасу Михайлову, который заявил, что уехавшие звезды «приползут на коленях». Она назвала артиста нецензурным словом и дала совет зарабатывать, пока может.