Фигурист и тренер Вадим Раевский умер в возрасте 52 лет из-за отравления

В Москве скончался 52-летний фигурист и тренер Вадим Раевский. На протяжении шести дней за его жизнь боролись врачи, однако его сердце все-таки остановилось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, в столичную клинику спортсмен попал из-за сильного отравления неизвестным разъедающим веществом. 20 сентября его поместили в реанимацию, а 26 числа он умер.

Отметим, что Раевский был довольно известным фигуристом в молодости. Трижды он одерживал победу на открытом первенстве Москвы, а также являлся чемпионом Кубка СССР. После завершения спортивной карьеры Вадим начал передавать свой опыт следующему поколению. 21 год он работал с юными фигуристами. Причем занимался он как с профессионалами, так и с любителями.

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