Фигура в полный рост и цитата: как будет выглядеть памятник Владимиру Жириновскому

Стало известно, как будет выглядеть памятник основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Открытие состоится в годовщину смерти политика, которого не стало 6 апреля прошлого года. Об этом сообщает издание «Аргументы недели» со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам скульптора Андрея Ковальчука, памятник из бронзы высотой в 2,75 м будет установлен у могилы Жириновского на Новодевичьем кладбище в Москве. Изваяние представляет собой фигуру политика в полный рост. На гранитном основании есть надпись – его цитата.

«До официального открытия она держится в секрете», – пишут РИА Новости.

На могиле лидера ЛДПР был установлен деревянный крест. Открытие памятника состоится 6 апреля 2023 года.

Напомним, что Владимир Вольфович умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Прощание с политиком было организовано 8 апреля. Жириновского провожали по его же собственным заветам — в Доме Союзов. Проводить знаменитость в последний путь пришли первые лица государства, губернаторы, депутаты и общественные деятели.

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