Фетисов озвучил главное желание фигуриста Протопопова, связанное с похоронами

Олимпийский чемпион Олег Протопопов указывал в завещании, чтобы его похоронили вместе с женой. Подробности сообщил друг семьи, олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Он рассказал изданию МАТЧ ТВ, что жену Протопопова Людмилу кремировали, а прах супруги спортсмен держал дома.

«И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт Петербурге», - сообщил Фетисов.

Трудности связаны с тем, что фигурист скончался в Швейцарии, где проживал несколько десятилетий. С 1995 года он имел швейцарское гражданство.

Фетисов пообещал помощь с его похоронами в Петербурге, хотя «международная обстановка все усложняет».

«Как только и если получится, то окажу содействие по похоронам в Санкт Петербурге, конечно», - сказал он.

Протопопов умер 31 октября. Фигуристу был 91 год.