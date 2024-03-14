Ездила за сыном в армию: Игорь Крутой назвал Светлану Моргунову «ненормальной мамой»

Композитор Игорь Крутой на церемонии прощания с диктором Светланой Моргуновой рассказал о ее отношениях с сыном. По словам артиста, она была «ненормальной мамой».

Комментарий музыканта приводит NEWS.ru.

«Она ненормальная мама была — в армию за ним ездила, пыталась все время подстелить под любое место, где он мог упасть», - сказал Крутой.

Моргунова просила смерти у Бога после смерти сына и «не хотела жить», говорит он. После трагедии она пожила 4 года и почти ни с кем не желала общаться.

Напомним, Моргунова скончалась спустя 4 дня после дня рождения. 10 марта у 84-летнего диктора остановилось сердце. 14 марта состоялись похороны Моргуновой. Их посетили многие знаменитости, в частности, певцы Лев Лещенко и Александр Розембаум. Последний едва сдерживал эмоции, на глазах виднелись слезы. Розембаум сидел в первых рядах, а чтобы не общаться с прессой, зашел в зал через другой вход.