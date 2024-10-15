Европейский политик умер, открывая бутылку с кетчупом

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер, открывая бутылку с кетчупом. Европейский политик внезапно упал на стул и скончался.

Об этом сообщил очевидец.

Смерть наступила 12 октября. 69-летний Салмонд находился в Северной Македонии. После выступления на форуме он пошел обедать с коллегой по партии.

Как рассказал очевидец, женщина не могла открыть бутылку с кетчупом и попросила Салмонда. Тот пытался открыть, но неожиданно упал на стул.

Оказалось, что у Салмонда случился массивный сердечный приступ. Его пытались реанимировать 30 минут, пишет mk.ru.

Друзья Салмонда считают, что на здоровье отразились суды с шотландским правительством.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Дулькевича.