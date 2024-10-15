Опубликовано 15 октября 2024, 17:401 мин.
Европейский политик умер, открывая бутылку с кетчупом
Очевидец рассказал, что экс-министр Салмонд умер при открытии бутылки с кетчупом.
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Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд умер, открывая бутылку с кетчупом. Европейский политик внезапно упал на стул и скончался.
Об этом сообщил очевидец.
Смерть наступила 12 октября. 69-летний Салмонд находился в Северной Македонии. После выступления на форуме он пошел обедать с коллегой по партии.
Как рассказал очевидец, женщина не могла открыть бутылку с кетчупом и попросила Салмонда. Тот пытался открыть, но неожиданно упал на стул.
Оказалось, что у Салмонда случился массивный сердечный приступ. Его пытались реанимировать 30 минут, пишет mk.ru.
Друзья Салмонда считают, что на здоровье отразились суды с шотландским правительством.
Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Алексея Дулькевича.