Это уже восьмая смерть в группе: 96-летняя вокалистка The Chordettes ушла из жизни

Американская певица и вокалистка группы The Chordettes Марджи Лацко ушла из жизни. Ей было 96 лет. Что стало причиной смерти знаменитости, пока не известно.

О случившемся пишет Российская газета. По информации журналистов, информация о смерти певицы появилась на сайте похоронного бюро, занимавшегося траурными церемониями. Марджи оказалась восьмым умершим членом группы The Chordettes.

Группа The Chordettes образовалась в Висконсине в 1946 году.Ее участники исполняли традиционную легкую поп-музыку успешно работали до 1963 года. Хитами музыкального коллектива стали: Mr. Sandman и Lollipop — в 1950-х обе пластинки разошлись тиражами свыше миллиона копий. А в 2021 году группа вошла в зал песенной славы.

